Lisuan G100 поддерживает современные графические стандарты, включая DirectX 12, Vulkan 1.3 и OpenGL 4.6

Китай делает ещё один шаг к самостоятельности в производстве микросхем. Местный стартап Lisuan Technology из Шэньчжэня успешно опробовал в действии свой графический процессор G100, изготовленный по 6-нанометровому техпроцессу.

Точные характеристики новинки пока не раскрываются, но компания заявляет, что её видеочип по мощности не уступает Nvidia RTX 4060 – это достаточно серьёзная цель для первого продукта от молодого игрока на рынке.

Компания Lisuan была основана в 2021 году опытными разработчиками видеокарт, ранее работавшими в Кремниевой долине. Она, наряду с другими китайскими фирмами вроде Moore Threads и Biren, старается догнать западных лидеров индустрии. Важная особенность G100 заключается в том, что он построен на собственной архитектуре Lisuan под названием TrueGPU. Это значит, что чип разработан с нуля, а не на основе купленных технологий у других компаний, таких как Imagination.

Как сообщила Lisuan, их видеочип G100 поддерживает современные графические стандарты, нужные для игр и сложных вычислений, включая DirectX 12, Vulkan 1.3 и OpenGL 4.6. Также говорится о большом объёме встроенной памяти и умеренном энергопотреблении, но без конкретных цифр. Эксперты полагают, что из-за американских экспортных ограничений новый GPU, вероятнее всего, выпускает крупнейшая китайская фабрика SMIC.

Путь G100 к запуску был непростым. Lisuan планировала выпустить его ещё в 2023 году, но столкнулась с нехваткой финансирования и проблемами с поставками компонентов, из-за чего в прошлом году едва не закрылась. Проект удалось продолжить только после того, как материнская компания Dongxin Semiconductor вложила 27,7 миллиона долларов. Сейчас, получив первые образцы G100, Lisuan начала их аппаратную проверку, разработку драйверов и тестовое производство.

Этот этап очень важен, так как настоящая производительность видеочипа будет зависеть от качества драйверов и его совместимости с популярными операционными системами и игровыми движками. Первые результаты тестов ожидаются скоро: партнёры компании должны получить образцы до конца этого года. Массовое производство планируют начать в 2026 году, если не возникнет серьёзных трудностей с доработкой чипа или качеством выпускаемой продукции.

Конечно, сравняться с RTX 4060 – очень амбициозная задача. Nvidia, AMD и Intel имеют многолетний опыт и огромные бюджеты на разработку. Но если Lisuan со своим первым видеочипом сможет хотя бы приблизиться к заявленным показателям, это станет большим успехом для китайской полупроводниковой промышленности.