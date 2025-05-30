Не было зафиксировано ни вздутий, ни утечек электролита, ни тем более возгорания или взрыва

Китайский автопроизводитель Geely продемонстрировал выдающуюся надёжность своей аккумуляторной батареи «Золотой кирпич Эгиды» (Aegis Gold Brick Battery), предназначенной для электромобиля Galaxy E5. Целью столь необычной демонстрации была имитация сценария, при котором батарея электромобиля подвергается сильнейшему внешнему удару и сдавливанию.

В ходе неординарного испытания аккумуляторный блок выдержал вес 36-тонного среднего танка ZTZ-59D и остался невредимым после того, как боевая машина несколько раз проехала по нему гусеницами. По заявлению компании, давление, оказанное на батарею во время теста, в 1,8 раза превысило действующие в Китае государственные стандарты безопасности для подобных изделий.

Танк последовательно проезжал сначала по всему аккумуляторному блоку, а затем по отдельным ячейкам и группе из десяти ячеек. Несмотря на большие нагрузки, батарея сохранила свою структурную целостность: не было зафиксировано ни вздутий, ни утечек электролита, ни тем более возгорания или взрыва. Осмотр на месте подтвердил, что устройство успешно противостояло силам сжатия, значительно превосходящим даже новые, более строгие национальные требования.

Такой способ проверки безопасности аккумуляторов является уникальным, поскольку обычно их тестируют на устойчивость к ударам при авариях, проверяют ресурс, поведение при зарядке или устойчивость к проколам. Использование 36-тонного танка для испытания на сжатие стало принципиально новым подходом. Батарея «Золотой кирпич Эгиды» отличается минимальным тепловыделением, увеличенной толщиной защитных элементов и низким внутренним сопротивлением. Её прочность обусловлена применением высококачественных и гибких материалов, а также специального термостойкого покрытия на основе оксида алюминия, которое предотвращает разрушение ячеек и неконтролируемый разогрев при повреждении.

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Продемонстрировав такие результаты, батарея, уже имеющая высшие классы защиты от пыли и влаги (IP68 и IPX9K), подтвердила своё соответствие и новым, ужесточённым требованиям безопасности. Эти нормативы были предложены Министерством промышленности и информационных технологий Китая и вступят в силу с июля 2026 года.

Примечательно, что Geely подвергла свою разработку 36 различным тестам, 23 из которых по своей жёсткости превосходят даже будущие государственные стандарты. Компания также выразила намерение открыть свой портфель патентов в области безопасности аккумуляторов для всей отрасли. Конструкция батареи включает четыре энергопоглощающих поперечных элемента, нижнюю плиту типа «сэндвич» толщиной 2,6 мм, а также системы разделения жидкости и электрических компонентов, электрической изоляции и эффективного отвода тепла.

Ранее электромобиль Geely Galaxy E5 с этой батареей уже демонстрировал отличные результаты в ходе экстремальных высокотемпературных испытаний и комплексных проверок безопасности, проводимых Китайским центром автомобильных технологий и исследований (CATARC). Он также получил сертификат безопасности NESTA и высшие пятизвёздочные оценки по методикам Euro NCAP и ANCAP.