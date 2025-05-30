Речь идёт о технологическом секторе, финансах, юриспруденции, консалтинге и других сферах.

Генеральный директор компании Anthropic Дарио Амодей высказал опасение, что искусственный интеллект способен в течение следующих пяти лет привести к исчезновению примерно половины офисных должностей начального уровня. Это, по его мнению, может вызвать рост безработицы до 20%. Особенно тревожно, что такое предупреждение исходит от руководителя компании, непосредственно занимающейся разработкой ИИ.

Амодей в интервью Axios подчеркнул, что ИИ-компаниям и государственным структурам необходимо прекратить «приукрашивать» перспективы массового сокращения рабочих мест. Речь идёт о технологическом секторе, финансах, юриспруденции, консалтинге и других сферах с преобладанием офисного труда, где наиболее уязвимыми окажутся сотрудники без значительного опыта. По его словам, многие не осознают серьёзности надвигающейся ситуации. Глава Anthropic надеется, что его публичное заявление побудит правительство и других крупных игроков рынка, таких как OpenAI, начать разработку мер по защите населения.

Прогнозы Амодея перекликаются с данными о состоянии рынка труда. Так, в США второй год подряд наблюдается спад в сфере найма IT-специалистов. Крупные технологические компании сократили приём выпускников более чем на 50% по сравнению с допандемийным 2019 годом, а стартапы – более чем на 30%. Одновременно проходят масштабные увольнения во многих технологических фирмах, что отчасти связывают с заменой человеческого труда системами ИИ. Примечательно, что сама компания Anthropic активно разрабатывает передовые ИИ-модели, ведь их последняя разработка Claude способна (по крайней мере, так заявляется) программировать на уровне, близком к человеческому.

Несмотря на это, существует и обратная тенденция: некоторые компании, столкнувшись с невысокой эффективностью ботов и негативной реакцией общества на их использование, начинают вновь нанимать людей. Амодей настаивает, что производители ИИ обязаны честно информировать о грядущих изменениях. Он считает, что хотя на данном этапе ИИ может способствовать повышению производительности сотрудников, в перспективе эти системы смогут полностью их заменить. В качестве первых шагов для решения проблемы предлагается повышать осведомлённость людей о том, какие профессии наиболее подвержены риску, а также активнее изучать возможности ИИ для расширения собственных компетенций. Кроме того, обсуждается необходимость государственных мер, вплоть до введения универсального базового дохода, хотя реализация такой идеи сопряжена со своими сложностями.