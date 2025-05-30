Такое взаимодействие решает проблему ограниченного радиогоризонта для корабельных радаров (около 48–64 км).

Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) значительно усилили свой наиболее современный эскадренный миноносец «Лхаса» проекта 055, обеспечив его взаимодействие с самолётами дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО). По информации South China Morning Post, это позволяет кораблю эффективно поражать воздушные и морские цели на дистанциях, которые ранее были недостижимы для его бортовых сенсоров.

Интеграция с воздушными платформами увеличивает эффективную дальность поражения эсминца до 20 раз. Как сообщает государственный китайский телеканал CCTV, в ходе оперативной работы «Лхаса» способна получать данные для целеуказания от самолётов ДРЛО в реальном времени. Во время недавних учений эсминец успешно поразил цели, используя наведение от самолётов ДРЛО и корабельных вертолётов.

Такое взаимодействие решает проблему ограниченного радиогоризонта для корабельных радаров (около 48–64 км), особенно против низколетящих объектов. Самолёты ДРЛО, находясь на большой высоте, способны обнаруживать угрозы на расстоянии свыше 400–480 км. Это позволяет полностью реализовать потенциал вооружения «Лхасы», оснащённой сверхзвуковыми крылатыми ракетами YJ-18 (дальность около 470–530 км) и гиперзвуковыми ракетами YJ-21 (свыше 960 км).

По словам военного аналитика Сун Чжунпина, подобное объединение платформ позволяет преодолевать ограничения прямой видимости, вызванные формой Земли, обеспечивая наведение на низколетящие цели за сотни километров. ВМС НОАК применяют модель распределённых боевых действий «обнаружил-выстрелил-навёл», где задачи обнаружения, пуска и наведения ракет разделены между различными юнитами. Интеграция с ДРЛО также усиливает противовоздушную оборону эсминца, оснащённого системой HQ-9B (дальность до 260 км), устраняя «слепые зоны» для низколетящих угроз.

Эсминец «Лхаса», введённый в строй в 2021 году, имеет водоизмещение около 12 000 тонн и несёт 112 вертикальных пусковых установок.