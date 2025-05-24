Она будет способна вырабатывать 1 миллиард кВт*ч электроэнергии в год.

На территории Амурской области разместится самая производительная в России гелиостанция. О планах её сооружения договорились в рамках форума «АмурЭкспо-2025». Реализацией проекта, чья мощность достигнет примерно 650 МВт, а финансовые вливания составят 65 миллиардов рублей, займётся российская фирма «Юнигрин Энерджи». Она же обеспечит поставку оборудования и выполнит функции генерального подрядчика. Завершение работ намечено на конец 2027 года.

Увеличение спроса на энергию на Дальнем Востоке диктует необходимость создания дополнительных источников её генерации. Как указывают в Минэнерго России, дальневосточный регион ежегодно наращивает потребление на 2,5-3%, в то время как в целом по России этот показатель идёт на спад. Существенный вклад в покрытие нехватки электроэнергии внесёт будущая солнечная электростанция, производящая 1 миллиард киловатт-часов ежегодно.

Василий Орлов, возглавляющий Амурскую область, высказал мнение, что строящийся объект станет источником питания для новых начинаний и усилит ведущие позиции региона в энергетической отрасли Дальнего Востока. Он также добавил, что в области планируется развитие и других направлений возобновляемой энергетики.

Игорь Шахрай, руководитель «Юнигрин Энерджи», охарактеризовал инициативу как исключительную и не имеющую аналогов по установленной мощности на пространстве России и СНГ. Руководитель убеждён, что накопленный компанией опыт вместе с сотрудничеством с администрацией Амурского региона дадут возможность сдать объект по графику и уменьшить нехватку электричества в дальневосточных землях.

Выбор пал на солнечную технологию из-за оперативности возведения подобных станций и стремления минимизировать воздействие на местную природу. Функционирование гелиостанции обеспечит ежегодное сокращение попадания в атмосферу углекислого газа на 358 тысяч тонн. В процессе сооружения объекта будут задействованы комплектующие отечественного производства.