Аналитики говорят о прямом конкуренте A19 и A19 Pro, Snapdragon 8 Elite, а также Dimensity 9400 и 9400+.

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь ранее уже упоминал о разработке собственного чипа XRING 01, но не сообщал дату его запуска. Теперь компания объявила, что презентация процессора состоится 22 мая. Согласно опубликованным тизерам, Xring 01 содержит 19 миллиардов транзисторов и производится по 3-нм техпроцессу второго поколения — предположительно на мощностях TSMC. Это теоретически ставит разработку Xiaomi в один ряд с такими решениями, как A19 и A19 Pro, Snapdragon 8 Elite, а ещё Dimensity 9400 и 9400+.

Рекламные изображения также опровергают слухи об использовании более старого техпроцесса для Xring 01. Судя по этим материалам, компания планирует представить не только сам чип, но и другие устройства на его основе. Один из тизеров подтверждает, что Xring 01 будет изготавливаться по 3-нм технологии второго поколения, вопреки прежним предположениям об использовании 4-нм узла TSMC. Данный шаг Xiaomi, вероятно, стал неожиданностью для конкурентов.

В отличие от Snapdragon 8 Elite, Xring 01, по всей видимости, не получит кастомных ядер. Прежние утечки данных из бенчмарков указывали, что внушительную производительность в одно- и многоядерных сценариях обеспечит 10-ядерный кластер чипа, построенный на современных архитектурах ARM. Пока неясно, какой будет реакция властей США на этот анонс. Ранее высказывались предположения, что слухи об использовании 4-нм техпроцесса вместо 3-нм могли быть связаны с желанием Xiaomi избежать нежелательного внимания со стороны американской администрации.

Выбор передового техпроцесса, видимо, говорит о том, что Xiaomi не опасается возможных последствий и намерена конкурировать с ведущими игроками рынка с помощью Xring 01. Появление собственного чипа также говорит о стремлении китайской компании снизить зависимость от Qualcomm и MediaTek. На фоне роста стоимости производства полупроводников из-за перехода на более совершенные литографические нормы, для Xiaomi становится всё сложнее продавать флагманские смартфоны по приемлемым ценам. Поэтому развитие собственных амбиций производителя чипов – один из способов сохранить конкурентоспособность.