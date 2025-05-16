Поддержка ИИ, улучшенные мультимедийные возможности и кое-что ещё.

Компания Qualcomm Technologies раскрыла детали новейшего представителя своей линейки чипов седьмой серии. Речь идёт о мобильной платформе Snapdragon 7 Gen 4, которая будет использоваться в смартфонах среднего ценового сегмента с рекомендованной стоимостью до $500.

Представители Qualcomm поспешили заявить, что уже несколько крупных производителей мобильных аппаратов, включая Honor и Vivo, объявят об использовании Snapdragon 7 Gen 4 в своих новинках в самое ближайшее время.

Анонсированная мобильная платформа разработана «для улучшения мультимедийных возможностей пользователей и обеспечения надёжной производительности по всем направлениям». Новый чипсет, построенный по 4-нм техпроцессу, оснастили отдельным процессором обработки сигналов изображения Qualcomm Spectra. Благодаря этому аппарат на его основе можно оснастить на выбор одной 64-мегапиксельной камерой, двумя камерами (32- или 21-мегапиксельными) или тремя 21-мегапиксельными камерами.

Snapdragon 7 Gen 4 содержит в себе восемь ядер: одно высокопроизводительное ядро с частотой до 2,8 ГГц, четыре производительных ядра с частотой до 2,4 ГГц, а также три энергоэффективных с частотой до 1,8 ГГц. Блок графики представлен процессором Adreno с поддержкой HDR, OpenGL 3.2, OpenCL 2.0 и Vulkan 1.3.

Разумеется, в пресс-релизе производителя отдельное место уделено перечислению функций на базе ИИ. В чипе используется проприетарный движок AI Engine с поддержкой «молниеносной» генерации изображений с помощью нейросети Stable Diffusion 1.5. В серии чипсетов Snapdragon седьмого поколения данный движок используется впервые. AI Engine поддерживает популярные языковые модели и может обеспечить работу умных голосовых помощников с переводом реплик на язык пользователя в режиме реального времени.