Дебют шоу намечен на 24 июня, всего будет шесть эпизодов.

Компания Marvel опубликовала дебютный трейлер мини-сериала «Железное сердце» с Доминик Торн в роли Рили Уильямс — смышлёного подростка, который создала вдохновлённый экипировкой Железного человека костюм.

Рили Уильямс появилась чуть ранее во вселенной Marvel — преданные поклонники могли увидеть её ещё в фильме «Чёрная пантера: Ваканда навеки». Тогда она носила другой костюм с силовой бронёй, что привлекло внимание Ваканды и много кого ещё.





Marvel утверждает, что мини-сериал «Железное сердце» в сюжетном плане раскроет персонажа Рили Уильямс и её тягу к созданию уникальных вещей. Дебют шоу намечен на 24 июня на стриминговом сервисе Disney+. Всего будет выпущено шесть эпизодов, сериал войдёт в так называемую пятую фазу киновселенной Marvel.