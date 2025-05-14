Чип получил более быстрый Wi-Fi, модуль Bluetooth версии 6.0 и множество ИИ-функций.

Компания MediaTek анонсировала Dimensity 9400e — новый чипсет в своей флагманской линейке. Он позиционируется ниже моделей 9400 и 9400+ и, по сути, является обновлённой версией прошлогоднего 9300+ с небольшими изменениями.

В основе Dimensity 9400e лежит фирменная архитектура All Big Core: один производительный Cortex-X4 с частотой 3,4 ГГц, три Cortex-X4 по 2,85 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A720 на 2,0 ГГц. Конфигурация идентична прошлогоднему 9300+. За графику отвечает 12-ядерный ускоритель Immortalis-G720 MC12 с аппаратной поддержкой трассировки лучей, также как у 9300+. Чипсет поддерживает оперативную память LPDDR5X с частотой до 8533 МГц, что несколько ниже, чем у 9300+ (9600 МГц). Также заявлена поддержка накопителей UFS 4.0 с технологией MCQ. Объём кэш-памяти L3 составляет 8 МБ, а системного кэша (SLC) — 10 МБ.

Большинство мультимедийных возможностей и стандартов связи остались прежними. Однако новый 9400e получил более быстрый Wi-Fi с пиковой скоростью передачи данных 7,3 Гбит/с (против 6,5 Гбит/с у 9300+). Bluetooth обновлён до версии 6.0 с двойным модулем; MediaTek заявляет о дальности связи до 5 км в пределах прямой видимости. Кроме того, Dimensity 9400e поддерживает новейший SDK MediaTek NeuroPilot, открывающий доступ к современным ИИ-технологиям, включая мультимодальные модели (LMM), большие модели компьютерного зрения (LVM) и различные языковые модели (SLM/LLM) из глобальной ИИ-экосистемы.

Для игровых сценариев 9400e, как и 9300+, использует технологии MediaTek HyperEngine и MediaTek Adaptive Gaming для повышения производительности и снижения энергопотребления. Нововведением стала технология MediaTek Frame Rate Converter, которая, по утверждению компании, способна снизить потребление энергии на 40% при активации, хотя детали её работы не уточняются.

Устройства на базе этого чипсета должны скоро появиться в продаже. Бренды OnePlus и Realme уже подтвердили его использование: OnePlus планирует оснастить им свой смартфон OnePlus Ace5 Racing Edition для китайского рынка, а Realme — модель Realme GT 7. Выход обоих аппаратов намечен на текущий месяц.