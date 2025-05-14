Масштабное исследование ДНК открывает путь к персонализированному лечению ОКР и пониманию его биологических корней.

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) долгое время считалось преимущественно психологической проблемой, но теперь медики смогли выявить его биологическую основу. Недавнее исследование австралийских и американских учёных помогло обнаружить конкретные гены, напрямую связанные с ОКР. Для этого им пришлось проанализировать ДНК более 53 тысяч пациентов и двух миллионов здоровых людей.

По мнению профессора Эске Деркс, одного из авторов исследования, проделанную работу действительно можно считать прорывом. Выходит так, что у врачей получилось впервые обнаружить гены, которые действительно влияют на развитие ОКР. Учёные искали генетические отличия и обнаружили участки ДНК, чаще встречающиеся у людей с расстройством. Эти гены регулируют работу мозга в областях, отвечающих за решения, мотивацию и эмоции — именно там часто наблюдаются сбои при ОКР.

Ключевой находкой стали 25 генов, связанных с нейронами в той части мозга, что отвечает за формирование привычек. Вероятно, именно они способствуют развитию заболевания. Примечательно, что лекарства, применяемые для его терапии, часто напрямую воздействуют на эти нейроны.

Исследование также показало, что обсессивно-компульсивное расстройство генетически связано с тревогой, депрессией, анорексией и синдромом Туретта — у этих состояний много общих генов. Неожиданно выявилась связь и с иммунными болезнями: оно может повышать риск астмы и мигреней, но снижать риск некоторых воспалений кишечника. Данное обстоятельство должно помочь лучше понять роль иммунитета в здоровье мозга.

Доктор Кэрол Мэтьюз считает, что свежие знания о природе обсессивно-компульсивного расстройства приведут к персонализированному лечению, более эффективному и улучшающему жизнь пациентов. Разработка точных методов крайне важна, так как оно считается тяжёлым недугом, а текущее лечение помогает далеко не всем. Теперь учёные планируют использовать ценные данные для поиска или перепрофилирования существующих лекарств для борьбы с ОКР.