Точное моделирование происходящих в океане процессов необходимо для понимания изменений климата и адаптации к ним.

Китайские учёные представили новую систему LICOMK++ для моделирования Мирового океана. Как сообщается, она работает с разрешением около одного километра — это рекордный показатель для глобальных симуляций. Такая детализация позволяет системе отслеживать мелкомасштабные процессы в океане и значительно повысить точность прогнозов климатических явлений, включая тайфуны, периоды аномальной жары и наводнения.

Разработка велась специалистами из Института физики атмосферы и Компьютерного сетевого информационного центра Китайской академии наук. Система, по данным китайского агентства Синьхуа, действует подобно «океанскому микроскопу». Она может отслеживать такие явления, как небольшие океанские вихри и перенос тепла, моделирование которых ранее в глобальном масштабе было невозможным из-за недостаточной детализации.

Эта работа также демонстрирует стремление Китая к технологической независимости в условиях действующих западных ограничений на экспорт полупроводников. Сообщается, что команда разработчиков смогла преодолеть вычислительные барьеры, применив собственные алгоритмы и оптимизировав программный код для имеющихся суперкомпьютеров.

Мировой океан играет ключевую роль в регуляции климата Земли, поглощая более 90% избыточного тепла от глобального потепления и свыше 30% углекислого газа, созданного в результате действий человека. Точное моделирование происходящих в нём процессов необходимо для понимания изменений климата и адаптации к ним.

Как отмечается в отчёте исследовательской группы, метеорологические службы, использующие эту модель, получат доступ к более качественным данным для улучшения прогнозов изменений в морской среде. Кроме того, по сообщению Метеорологического управления Китая, LICOMK++ найдёт применение и в других сферах: при планировании мер по смягчению последствий стихийных бедствий на побережье, в управлении морскими ресурсами и разработке стратегий адаптации к климатическим изменениям.

Возможности LICOMK++ уже получили признание. Система была удостоена главной награды за суперкомпьютерное применение на конференции HPC China 2024. Годом ранее она также вошла в тройку финалистов престижной международной премии Гордона Белла за научные достижения в области высокопроизводительных вычислений.