Они предназначены в первую очередь для ИИ.

Обучение сложных и мощных ИИ-моделей требует не только больших вычислительных мощностей, но и огромного количества накопителей большой ёмкости. Seagate собирается построить вокруг данной потребности на рынке своё новое структурное подразделение. Новообразованный филиал займётся созданием дисков с невиданной ранее вместимостью. Так, уже к 2030 году компания всерьёз рассчитывает поставить на рынок HDD ёмкостью 100 терабайт.

Руководство Seagate убеждено, что крупным компаниям, которые напрямую работают с ИИ-моделями, нужны огромные хранилища для всё более продвинутых чат-ботов — медиафайлы переписки, включая видеоролики, нужно ведь где-то хранить. И спрос на HDD повышенной ёмкости тоже будет только расти.

В настоящий момент у Seagate самым вместительным жёстким диском является модель Exos M на 36 Тбайт, представленная в 2025 году. Доминирование SSD на рынке потребительских ПК можно считать давно состоявшимся фактом, но Seagate продолжает активно инвестировать в развитие HDD, поскольку у таких накопителей потребитель сменился. В настоящий момент, например, производитель активно развивает технологию термомагнитной записи (HAMR), которая позволяет увеличить плотность записи данных с помощью встроенных в записывающие головки лазерных диодов.

Глядя на успех Nvidia в сфере поставок ускорителей для моделей искусственного интеллекта, Seagate тоже решила называть себя «ИИ-компанией». Перспективу для дальнейшего роста она видит именно в этом бурно развивающемся сегменте.

«Ключевой фактор роста выручки в индустрии ИИ — это предоставление ИИ-компаниям необходимой ёмкости для хранения данных. Жёсткие диски лучше всего подходят для удовлетворения этого растущего спроса», — заявил некто Б. С. Тех в недавнем интервью журналистам. Этот человек отвечает в Seagate за глобальную коммерческую стратегию и операции. В компании считают, что 70-летняя технология HDD всё ещё отлично подходит в качестве обеспечительной технологии роста числа дата-центров для ИИ. Если, конечно, забыть про опасения аналитиков и общественных организаций по поводу влияния этого тренда на экологию.