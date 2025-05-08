Это напоминает историю с «отсутствием» 8-гигабайтной версии RTX 5060 Ti для предварительных обзоров

Компания NVIDIA не собирается высылать профильным изданиям драйверы для видеокарт RTX 5060. То есть, у рецензентов уже есть новые устройства, выход которых запланирован на 19 мая, но протестировать они их не могут.

Авторы издания Videocardz отметили, что ситуация с драйверами RTX 5060 чем-то напоминает подготовку NVIDIA к выходу RTX 5060 Ti. Тогда, напомним, компания намеренно не стала отправлять изданиям карты с 8 Гбайт памяти до их официального поступления в продажу — они имели возможность изучить только 16-гигабайтные версии. Последние были быстрее «урезанных» 8-гигабайтных, что вскрылось уже после поступления карт в свободную продажу.

Аналитики считают, что NVIDIA поторопилась с анонсом и релизом RTX 5060. Компании следовало подождать поставок чипов памяти объёмом 3 Гбайт стандарта GDDR7, что позволило бы установить сразу 12 Гбайт. Скорее всего, такого количества памяти мы ещё дождёмся на карте этого уровня, но уже в рамках линейки Super. Что касается упомянутого типа памяти, то в настоящий момент он устанавливается только на RTX 5090 для ноутбуков.