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apprenticebase
Новый суперкомпьютер от Cadence и NVIDIA позволит в 80 раз ускорить разработку чипов и лекарств
Система стоимостью $2 млн построена на новой архитектуре Blackwell.

Компании Cadence Design Systems и NVIDIA представили суперкомпьютер Millennium M2000. Эта система, построенная на новейшей архитектуре NVIDIA Blackwell, призвана кардинально повысить скорость и энергоэффективность вычислений в проектировании полупроводников, медико-биологических исследованиях, а также в разработках для аэрокосмической отрасли и масштабируемых вычислениях.

Millennium M2000, предназначенный как для облачных, так и для локальных развёртываний, объединяет системы NVIDIA HGX B200, графические процессоры RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition и полный набор вычислительных программных решений Cadence. Новая платформа, по словам разработчиков, обеспечивает до 80 раз большую производительность и потребляет в 20 раз меньше энергии по сравнению с предшественниками на базе центральных процессоров. Благодаря совместной оптимизации программного и аппаратного обеспечения, моделирование, ранее занимавшее дни и требовавшее сотен ЦП, теперь может быть завершено менее чем за сутки. 

По словам Анируда Девгана, президента Cadence, система станет «важной вехой в ускоренном проектировании» и обеспечит «следующий скачок в инженерных разработках с применением искусственного интеллекта».

Кроме того, M2000 помогает создавать точные модели сложных систем, таких как автономные машины и цифровые двойники (точные виртуальные копии реальных объектов или процессов). Проектировщики могут моделировать поведение систем в большом масштабе, например, в виртуальных аэродинамических трубах, благодаря интеграции инструментов Cadence с API NVIDIA Omniverse. Это ускоряет разработку ИИ-систем для аэрокосмической отрасли и робототехники. Основатель NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что на рынке наблюдается растущий спрос на подобную инфраструктуру и потребность в так называемых «ИИ-фабриках» для совершенствования продуктов и управления компаниями. 

В медико-биологических науках суперкомпьютер M2000 ускорит разработку молекулярных структур через платформу Cadence Orion. Фармацевтические исследователи получат возможность быстрее анализировать больше вариантов соединений молекул, сокращая время на поиск перспективных кандидатов в лекарства. Моделирование, ранее занимавшее дни на массивных кластерах ЦП, теперь, по утверждению Cadence, может быть выполнено за ночь.

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#nvidia #суперкомпьютеры #cadence
Источник: interestingengineering.com
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