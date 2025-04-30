Они задействованы на критически важных участках, включая финальную сборку и контроль качества.

Китайская компания UBTech сообщила об успешном развёртывании группы своих человекоподобных роботов Walker S1 на умном заводе автопроизводителя Zeekr (входит в Geely). Это первый зафиксированный случай, когда группа таких машин совместно выполняла сложные производственные задачи в реальных промышленных условиях, демонстрируя возможности коллективной работы.

Основой для взаимодействия роботов служит ИИ-фреймворк BrainNet, усиленный технологией глубинного мышления DeepSeek-R1. Эта платформа позволяет машинам автономно планировать и координировать действия, применяя логику, схожую с человеческой. BrainNet формирует систему «роевого интеллекта», где центральный «супермозг» отвечает за стратегические решения, а распределённые узлы управляют группами роботов и интегрируют данные с сенсоров.

На предприятии Zeekr, оснащённом связью 5G, десятки Walker S1 были задействованы на критически важных участках, включая финальную сборку и контроль качества. Используя машинное зрение, силовые датчики и гибридные алгоритмы принятия решений, роботы коллективно выполняли сортировку, перемещение деталей и точную установку компонентов. Они также продемонстрировали способность совместно переносить крупные объекты и аккуратно манипулировать деформируемыми материалами.

Это развёртывание знаменует важный этап в коммерциализации разработок UBTech. Компания уже получила аванс за «небольшую партию» роботов Walker S от автопроизводителя Dongfeng Liuqi Motor и подтвердила планы по выпуску 500–1000 единиц до конца года для промышленных нужд. Испытания Walker S также проходят на площадках других крупных китайских корпораций, включая BYD и Foxconn, что соответствует общему курсу КНР на внедрение интеллектуальной автоматизации в производство.