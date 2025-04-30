Таковы реалии современной войны.

В рамках стратегии развития «умных» средств ведения войны Китай активно создаёт новые беспилотные летательные аппараты. Одной из недавних разработок стал представленный Народно-освободительной армией Китая (НОАК) микродрон, внешне напоминающий бытовой термос.

Этот аппарат весит менее килограмма и предназначен для использования пехотными подразделениями. Как сообщает китайский государственный телеканал CCTV, дрон оснащён двухроторной системой, позволяющей нести до трёх гранат. Он способен тихо доставлять их к цели, передавая оператору изображение в реальном времени. Ключевой особенностью является нейропроцессорный модуль — система с искусственным интеллектом, которая позволяет одному бойцу одновременно управлять несколькими такими БПЛА для эффективного наведения на цель. Утверждается также, что дрон можно запускать с помощью 35-мм гранатомёта, что значительно ускоряет его развёртывание и увеличивает радиус действия.

НОАК также осваивает FPV-дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю. Эта технология обеспечивает высокую устойчивость к радиоэлектронным помехам и позволяет точно управлять аппаратом в сложных условиях. Китайские компании активно развивают подобные системы, а учитывая, что страна лидирует в мировом производстве оптоволокна, можно ожидать их скорого и массового внедрения в войсках.

Кроме того, сообщается о разработке простых и дешёвых БПЛА для доставки гранат и миномётных мин. Такие дроны могут собираться вручную непосредственно на передовой для быстрого применения. НОАК также изучает опыт использования более тяжёлых беспилотников для сброса противотанковых мин и располагает техническими возможностями для применения подобных тактик.

Разработкой БПЛА, устойчивых к помехам, занимаются и китайские университеты совместно с профильными компаниями. Параллельно войсковые подразделения НОАК активно отрабатывают методы маскировки и тактики противодействия вражеским дронам.

В целом, Китай делает ставку на проверенные в реальных условиях и легко масштабируемые беспилотные системы, а не на единичные дорогие и сложные решения. Сочетание искусственного интеллекта, оптоволоконных линий связи и модульных конструкций БПЛА направлено на подготовку армии к ведению современной «умной» и децентрализованной войны.