Производство самих аппаратов было остановлено ещё в 2021 году.

Компания LG, покинувшая рынок смартфонов ещё в 2021 году, готовится к финальному шагу — отключению своих серверов обновлений. Пользователям оставшихся на руках устройств строго рекомендовано проверить и установить последние доступные апдейты до 30 июня 2025 года, поскольку после этой даты такая возможность пропадёт навсегда.

Решение уйти из мобильного бизнеса компания приняла после шести лет падения продаж. LG, которая в 2013 году была третьим по величине производителем телефонов в мире, не смогла найти покупателя на своё смартфонное подразделение и в апреле 2021 года официально объявила о прекращении его работы.

В отличие от многих компаний, покидающих рынок, LG обязалась поддерживать свои устройства обновлениями ПО ещё некоторое время. Для премиальных моделей, выпущенных с 2019 года (например, LG Velvet и LG Wing), компания пообещала «накатить» три крупных апдейта Android (речь про номерные версии). Серверы, с которых загружались эти обновления, проработали даже дольше первоначально заявленных сроков.

Теперь стало известно, что 30 июня 2025 года серверы обновлений будут окончательно остановлены. Одновременно прекратит работу и LG Bridge — программное обеспечение для ПК, позволявшее синхронизировать данные, создавать резервные копии и обновлять телефоны через USB-кабель. Владельцам смартфонов LG стоит убедиться, что на их устройствах установлена последняя версия ПО до наступления этой даты.

Отключение серверов подведёт окончательную черту под историей LG на рынке смартфонов. Компания запомнилась многим пользователям своими смелыми экспериментами и нестандартными решениями. Если кто помнит, был модульный G5, а ещё футуристический LG Wing с поворотным экраном – оба аппарата выделялись на фоне более однотипных предложений конкурентов. Но всё это уже история.