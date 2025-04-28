Он выполняет различные операции по контролю качества и сборке на производственной линии.

Человекоподобного робота K2 Bumblebee от китайской компании Kepler начали испытывать в реальных условиях на автомобильном заводе SAIC-GM в Шанхае. Опубликовано видео, где роботы выполняют различные операции по контролю качества и сборке на производственной линии, демонстрируя свои возможности в промышленных условиях.

Это не первый случай интеграции роботов-гуманоидов в автопром: ранее BMW начала использовать роботов Figure на своём заводе в США. Kepler представила обновлённую модель Forerunner K2 (пятого поколения) в октябре 2024 года. Эта версия отличается существенными улучшениями как в конструкции, так и в программном обеспечении по сравнению с предшественником K1.

Новый K2 обладает улучшенным восприятием окружающей среды, способностью планировать задачи, координировать движения всего тела и самостоятельно обучаться. Благодаря усовершенствованным алгоритмам робот стабильнее и быстрее передвигается, лучше ориентируется в пространстве и взаимодействует с человеком при удалённом управлении.





Конструкция K2 также была доработана. Конечности стали прочнее и проще в обслуживании. Руки-манипуляторы получили большую подвижность (11 степеней свободы на каждую) и могут поднимать грузы до 15 кг. Гибкие датчики на кончиках пальцев улучшают тактильные ощущения и ловкость. Новая батарея ёмкостью 2,33 кВт·ч обеспечивает до восьми часов непрерывной работы.

Помимо производства, Kepler видит применение своих роботов в логистике (перемещение грузов на складах), образовании, научных исследованиях, сфере безопасности (патрулирование, обнаружение ЧС) и при работе в опасных для человека условиях, например, в зонах с радиацией или риском взрыва.