Компания вложила слишком много средств в этот регионы, чтобы сейчас спешно из него уходить.

Американский разработчик чипов NVIDIA, по сообщениям СМИ, изучает возможность организационного отделения своих операций в Китае. Такой шаг может стать реакцией компании на ужесточение экспортных правил со стороны США, которые всё сильнее затрудняют её работу на важном китайском рынке, особенно в сфере поставок ускорителей для систем искусственного интеллекта.

Постоянные изменения в американском регулировании и общая геополитическая обстановка создают для NVIDIA неопределённость в КНР. Как пишет издание DigiTimes, одним из рассматриваемых вариантов выхода из сложившейся ситуации является создание отдельной, возможно, совместной с китайскими партнёрами компании. Такое подразделение могло бы функционировать более независимо и, вероятно, было бы менее подвержено влиянию американских санкций.

Для NVIDIA сохранение присутствия в Китае имеет большое значение. Компания десятилетиями выстраивала бизнес в стране, добившись значительных успехов не только в области ИИ, но и в сегментах автомобильной электроники и потребительской графики. Создание отдельной структуры могло бы помочь защитить эти позиции.

Особое внимание при таком сценарии, вероятно, будет уделено программной экосистеме CUDA, которая является ключевым преимуществом NVIDIA в сфере ИИ-вычислений. Сохранение контроля над её развитием в Китае важно на фоне усиления местных конкурентов в разработке аппаратного обеспечения, таких как Huawei. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг ранее неоднократно указывал на важность китайского рынка и долгосрочных отношений с партнёрами в стране.

Следует отметить, что информация о возможном разделении бизнеса NVIDIA в Китае на данный момент официально не подтверждена и основывается на сообщениях отраслевых изданий.