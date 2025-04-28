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apprenticebase
Анонс Snapdragon 8 Elite Gen 2 состоится в сентябре, а первые смартфоны с ним появятся в октябре
Xiaomi будет в числе первых производителей смартфонов с новым чипом.

Появилась информация, что Qualcomm может опережать график разработки своего нового флагманского чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 2. Согласно данным инсайдера Digital Chat Station с платформы Weibo, официальный анонс процессора может состояться уже в сентябре, на месяц раньше прошлогоднего релиза Snapdragon 8 Elite. Это также предполагает, что ежегодное мероприятие Snapdragon Summit пройдёт в этом же месяце.

Источник не уточняет причины возможного переноса анонса, но кажется, что Qualcomm стремится получить преимущество перед главным конкурентом. Речь идёт о чипсете MediaTek Dimensity 9500, который, как ожидается, будет производиться по тому же 3-нм техпроцессу TSMC третьего поколения и должен быть представлен примерно в то же время. Более ранний старт позволит Snapdragon 8 Elite Gen 2 привлечь больше внимания на рынке.

Сразу после предполагаемого сентябрьского анонса (то есть уже в октябре) ожидается выход первой волны флагманских смартфонов на базе нового чипа. Как и в предыдущие годы, одним из первых партнёров Qualcomm, представляющих устройства с новейшим Snapdragon, вновь должна стать китайская компания Xiaomi, а также другие производители из этого региона.

Конкретные технические характеристики Snapdragon 8 Elite Gen 2 пока официально не раскрываются. Ранее публиковались слухи о том, что чипсет получит обновлённые производительные ядра под кодовым названием Pegasus (которые тестировались на частоте до 5,0 ГГц), 32 МБ кэш-памяти второго уровня (L2) и поддержку оперативной памяти стандарта LPDDR6. За обработку графики будет отвечать новый ускоритель Adreno 840. При этом сообщается, что может сохраниться конфигурация процессорных ядер «2 + 6», которая уже была реализована в прямом предшественнике.

Несмотря на возможное сохранение кластерной архитектуры CPU, внесённые улучшения, как ожидается, обеспечат заметный прирост производительности. Предполагаемый результат Snapdragon 8 Elite Gen 2 в синтетическом тесте AnTuTu может достигать 3,8 миллиона баллов, что примерно на 40% выше максимального показателя, зафиксированного для Snapdragon 8 Elite. По мере приближения предполагаемой даты анонса стоит ожидать появления более подробной информации.

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#смартфоны #чипсеты #snapdragon 8 elite gen 2
Источник: wccftech.com
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