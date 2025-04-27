Всё верно: никакого Китая, но зато с федеральными субсидиями.

Американский стартап Slate Auto из Мичигана разрабатывает компактный электрический пикап Slate Truck с целевой ценой менее $20 000 (с учётом субсидий). Ключевые особенности — максимальная простота, утилитарность и американское производство.

Кузов пикапа будет сделан из неокрашенного прочного пластика одного цвета. Владельцам предложат самостоятельно менять внешний вид с помощью виниловых плёнок и специальных комплектов, включая набор для трансформации пикапа во внедорожник с дополнительными сиденьями.

Производство максимально упрощено: отказ от окраски и штамповки металла, использование американских комплектующих. Выпускаться будет одна базовая версия, а все опции и улучшения предложат устанавливать позже. Компания рассчитывает быстро выйти на самоокупаемость; среди инвесторов — основатель Amazon Джефф Безос (прямой связи с Amazon нет).

Интерьер Slate Truck минималистичен: нет сенсорного экрана и радио, только базовый дисплей и крепление для смартфона. При этом предусмотрена возможность лёгкой установки собственных медиасистем. Такой подход снижает изначальную стоимость и потенциальные проблемы с гарантией на сложную электронику.

Пикап оснастят современными системами активной безопасности. Компания также поддерживает «право на ремонт», поощряя владельцев самостоятельно проводить обслуживание (будут видеоинструкции). Для сложного ремонта и установки обновлений (например, батареи увеличенной ёмкости) предусмотрены партнёрские сервисные центры.

Продажи будут вестись напрямую онлайн (за предзаказ попросят заплатить всего лишь $50), без дилеров. Первые поставки Slate Truck запланированы на конец 2026 года.