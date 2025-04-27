Но передового GPU там нет — придётся довольствоваться встроенной графикой Radeon 8060S.

Китайская компания PELADN выпустила компактный, но высокопроизводительный мини-компьютер YO1. Новинка основана на платформе AMD Strix Halo и оснащена флагманским процессором Ryzen AI Max+ 395, а также поддерживает установку до 128 ГБ оперативной памяти. Это делает YO1 самой мощной системой в текущей линейке производителя.

Примечательно, что PELADN пропустила выпуск систем на базе чипов AMD Strix Point, Krackan Point или Intel Lunar Lake, сразу перейдя к наиболее производительному мобильному процессору AMD нового поколения — Ryzen AI Max+ 395. Этот чип содержит 16 ядер и 32 потока, обеспечивая значительный прирост вычислительной мощности по сравнению с предыдущими моделями мини-ПК компании, которые оснащались процессорами уровня Ryzen 8845HS или Core Ultra 7 155H.

Несмотря на то, что YO1 не позиционируется как игровое решение, его встроенная графика Radeon 8060S достаточно производительна для запуска современных игр на средних настройках. Таким образом, YO1 представляет собой мощную вычислительную систему в компактном корпусе, способную как выполнять сложные расчёты, так и использоваться для игр, потребляя при этом значительно меньше энергии, чем настольные аналоги.

Полные технические характеристики пока не раскрыты, однако можно ожидать наличия современных интерфейсов, таких как Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и портов USB4 Type-C (они видны на опубликованном изображении). Изображение также демонстрирует полностью новый дизайн корпуса, ранее не использовавшийся PELADN для других мини-ПК.

Цена PELADN YO1 пока неизвестна. Учитывая, что другие системы на базе Strix Halo с процессором Ryzen AI Max+ 395 продаются по цене около $2000, можно предположить, что новинка также будет относиться к высокому ценовому сегменту.