И вновь всему виной торговые пошлины.

Ведущие мировые производители персональных компьютеров — Lenovo, HP и Dell — присматриваются к Саудовской Аравии как к возможному месту для размещения новых производственных мощностей. По мнению аналитиков, такой шаг стал следствием американских торговых пошлин, введённых при Дональде Трампе. Ирония в том, что введение тарифов, призванных вернуть производство в США, похоже, возымело обратный эффект.

Неопределённость из-за пошлин уже приводила к сбоям в поставках ноутбуков в США ранее. Теперь же, как сообщает DigiTimes, крупные бренды изучают возможности на Ближнем Востоке. Lenovo ещё в начале года объявила о планах по организации производства в Саудовской Аравии, объяснив это стратегией диверсификации и желанием получить лучший доступ к рынкам Ближнего Востока и Африки.

Проект Lenovo поддерживает саудовский Государственный инвестиционный фонд (PIF) — структура с капиталом $620 млрд, созданная для снижения зависимости экономики королевства от нефти. Фонд вложил в инициативу Lenovo $2 млрд и, вероятно, поддержит также HP и Dell, хотя их проекты пока на более ранней стадии.

Американские HP и Dell уже направили своих представителей в Саудовскую Аравию по приглашению местных властей. Специалисты должны оценить условия на месте и подобрать площадки для потенциальных новых заводов. Скорее всего, они найдутся где-нибудь в окрестностях столицы Эр-Рияда.

Кроме того, власти Саудовской Аравии пригласили к сотрудничеству и крупных контрактных производителей (ODM), включая Foxconn, Quanta, Wistron, Compal и Inventec. Чтобы привлечь и OEM, и ODM, королевство предлагает щедрые стимулы, вплоть до полного покрытия затрат на строительство новых производственных объектов.

Переезд в Саудовскую Аравию может дать производителям стратегические преимущества в условиях нынешней нестабильности. Если пошлины США на китайские товары достигают 245%, то ответные тарифы для Саудовской Аравии составляют около 10%. Дополнительным плюсом станет упрощённый доступ к рынкам Ближнего Востока и Африки, а ODM смогут также использовать свои заводы в Мексике для обхода американских тарифов.