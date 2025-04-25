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apprenticebase
Adobe добавила сторонние ИИ-модели в Creative Cloud
Также появилось огромное количество новых функций.

Компания Adobe представила крупное обновление своих инструментов искусственного интеллекта Firefly, предназначенных для помощи дизайнерам и авторам контента. Появились новые, более мощные модели для генерации изображений, улучшен видео-инструмент, добавлены новые функции и, что важно, интегрированы ИИ-модели от сторонних разработчиков.

Главное в обновлении для изображений — модели Firefly Image 4 и Image 4 Ultra. Первая предназначена для быстрой генерации несложных иллюстраций или иконок на каждый день. Вторая, Image 4 Ultra, создаёт более детализированные и фотореалистичные изображения, подходящие для сложных творческих проектов. Улучшены и инструменты управления процессом генерации, позволяющие точнее настраивать результат.

Модель Firefly Video для создания коротких видеороликов из текста или изображений официально вышла из бета-тестирования. Adobe заявляет об улучшении качества генерации, особенно фотореализма и плавности переходов. Модель создаёт видео до 5 секунд в разрешении 1080p и позиционируется как безопасная для коммерческого использования.

Появилась новая функция Text to Vector, позволяющая создавать редактируемые векторные изображения (вроде иконок или узоров) по текстовому описанию. Это может ускорить разработку логотипов или графики для социальных сетей. Также анонсирован скорый выход мобильного приложения Firefly и добавлен инструмент Firefly Boards для совместной визуальной работы над идеями.

Одно из самых значительных нововведений — возможность использовать ИИ-модели от других компаний (таких как Google, OpenAI и др.) непосредственно в программах Adobe, начиная с Firefly. Это позволит пользователям экспериментировать и сравнивать результаты разных ИИ на этапе разработки концепций, выбирая наиболее подходящий стиль. При этом Adobe по-прежнему рекомендует собственные модели Firefly как основной безопасный инструмент для финальных работ, особенно в коммерческих проектах. Компания обещает прозрачность: будет всегда указано, какой именно моделью создан или отредактирован контент.

Новые возможности будут теснее интегрированы с другими продуктами Adobe, например, с веб-версией Photoshop и сервисом Express.

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#программное обеспечение #adobe #creative cloud
Источник: neowin.net
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