В Китае ценник стартует с 46,5 тыс. рублей в эквиваленте.

Компания Honor выпустила в Китае новый смартфон Honor GT Pro, который приходит на смену прошлогодней модели Honor GT. Аппарат получил OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц, фирменный радиомодуль HONOR C1+ и защиту корпуса от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800х1264 пикселей. Помимо частоты обновления 144 Гц, заявлена пиковая яркость до 6000 нит в режиме HDR и высокочастотное ШИМ-регулирование подсветки для снижения нагрузки на глаза. Безопасность дисплея для зрения подтверждена сертификатом Rheinland Global Eye Protection 4.0.

Основной устройства стал чипсет Snapdragon 8 Elite Extreme Edition. Его дополняют до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и до 1 Тбайт постоянной памяти UFS 4.1. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 7200 мА·ч, поддерживается проводная зарядка мощностью 90 Вт. Работает новинка под управлением операционной системы MagicOS 9.0, основанной на Android 15.

Система камер включает основной сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS), сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и телеобъектив на 200 Мп с OIS и трёхкратным оптическим зумом. Разрешение фронтальной камеры составляет 50 Мп. Как тыльные, так и передняя камеры могут записывать видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду.

В Китае Honor GT Pro доступен в трёх цветовых вариантах: Ice Crystal White (белый), Phantom Black (чёрный) и Ignition Gold (золотой). Стоимость базовой версии с конфигурацией памяти 12/256 ГБ начинается от 3699 юаней (примерно 46 500 рублей по текущему курсу). Модель с максимальным объёмом памяти 16 ГБ/1 ТБ оценена в 4799 юаней (около 60 300 рублей).