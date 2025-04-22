Новая технология исключает попытки перехвата.

Исследователи из Шанхайского университета Цзяо Тун разработали метод передачи данных по стандартному оптоволокну, совмещающий терабитную скорость и надёжное шифрование. В тестах им удалось передать 1 Тбит/с информации (эквивалент 40 UHD-фильмов в секунду) на 1200 км. Для посторонних перехваченные данные выглядели как случайный шум.

Основа метода — интеллектуальная система IEAC, встраивающая шифр в сам световой сигнал. Вместо стандартного кодирования нейросеть генерирует уникальный, псевдослучайный способ представления данных светом для каждой порции информации. Этот «код» известен только отправителю и получателю с общим ключом. Авторизованный пользователь видит чёткий сигнал, попытка перехвата даёт лишь бессмысленный набор данных, неотличимый от помех.

Разработка решает давнюю проблему: обычно высокая скорость передачи данных достигается в ущерб безопасности на физическом уровне. Существующие быстрые каналы уязвимы — их стандартное шифрование не защищает от перехвата сигнала непосредственно из оптоволокна. Альтернативные же методы защиты либо медленные, либо требуют сложного оборудования. Технология IEAC впервые позволяет совместить терабитную скорость с защитой, близкой по надёжности к одноразовым шифрам.

Для демонстрации учёные имитировали расстояние 1200 км реального кабеля с характерными помехами. Передавая данные по множеству световых каналов с уникальным кодированием от нейросети, они добились успешного восстановления информации с низкой частотой ошибок, подтвердив чистую скорость в 1 Тбит/с.

Ключевое преимущество IEAC — совместимость со стандартным оптоволоконным оборудованием. Внедрение возможно через обновление прошивки существующих устройств, без экзотических аппаратных решений. Система масштабируема и может быть адаптирована для больших дистанций или более высоких скоростей в будущем.