Такая разработка может изменить строительство в будущем, особенно в «умных» городах.

Китайские учёные разработали особый вид цемента. Он не только прочный, как обычный, но и умеет вырабатывать электричество из разницы температур (например, нагреваясь на солнце) и даже немного его накапливать. Такая разработка может изменить строительство в будущем, особенно в «умных» городах.

В основе материала — смесь обычного цемента и специального геля. Создатели подсмотрели идею у природы, сделав материал многослойным, похожим на стебли растений. В нём тонкие слои цемента чередуются со слоями этого геля.

Обычный цемент тоже может вырабатывать немного электричества из тепла, но делает это очень неэффективно. Причина в том, что его плотная структура мешает быстрому движению заряженных частиц (ионов), которые и создают ток. Новая многослойная структура решает эту проблему.

В разработанном китайскими учёными цементе слои геля помогают одним заряженным частицам двигаться быстрее, в то время как границы между слоями цемента и геля замедляют другие. Эта разница в скорости движения и позволяет материалу гораздо эффективнее преобразовывать тепло в электричество.

Показатели эффективности у нового цемента оказались в шесть-десять раз выше, чем у всех известных ранее цементных материалов со схожими свойствами. Важно, что этот материал может не только производить ток, но и запасать его, как небольшой аккумулятор. При этом он остаётся прочным благодаря своей слоистой структуре. Это значит, что в будущем здания, дороги или мосты из такого цемента смогут сами обеспечивать энергией встроенные в них датчики или системы связи.

По мнению разработчиков, такой подход — копирование природных структур для управления движением частиц — может помочь в создании нового поколения высокоэффективных строительных материалов.