Модель оказалась особенно востребованной на развивающихся рынках.

Apple впервые возглавила мировой рынок смартфонов по итогам первого квартала, заняв целых 19% сегмента глобальных продаж по данным Counterpoint Research в начале 2025 года. Ранее в этот период обычно лидировали другие производители. Ключевым фактором успеха аналитики считают недавний выход доступной модели iPhone 16e, а также прошлогодний запуск функций Apple Intelligence.

Модель iPhone 16e, пришедшая на смену линейке SE, оказалась особенно востребованной на развивающихся рынках. Аппарат предлагает все возможности Apple Intelligence по цене $599, что, видимо, обеспечило ему высокий спрос, который, как ожидается, сохранится и в текущем квартале.

Samsung опустилась на второе место с долей 18%, тогда как годом ранее её показатель достигал 21%. Замедление связывают с более поздним анонсом флагманов Galaxy S25. Xiaomi укрепилась на третьей позиции, нарастив долю с 13% до 14% благодаря популярности в Китае и экспансии на другие рынки. Четвёртое и пятое места заняли Vivo и Oppo, также выигравшие от внутреннего спроса.

Несмотря на общий рост рынка на 3% в первом квартале, Counterpoint Research прогнозирует некоторое замедление до конца года. Потенциальной причиной называют новые американские пошлины на импорт из Азии, которые могут привести к удорожанию устройств и снижению спроса.