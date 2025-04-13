Он выдержал 500 циклов зарядки-разрядки без существенной потери ёмкости.

Исследователи из Линчёпингского университета в Швеции представили гибкий источник питания, способный принимать практически любую форму. Основой разработки стали жидкие электроды, состоящие из специально синтезированных токопроводящих полимеров и лигнина — доступного побочного продукта переработки древесины. Потребность в таких податливых АКБ растёт вместе с развитием носимой электроники, мягких роботов и «умного» текстиля, для которых стандартные жёсткие аккумуляторы ограничивают возможности дизайна и удобство использования.

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В отличие от предыдущих попыток создать гибкие аккумуляторы, например, с использованием жидких металлов, которые имели ряд недостатков, шведская команда сосредоточилась на полимерных материалах. По словам учёных, полученный электролит по консистенции напоминает зубную пасту, что позволяет формировать АКБ нужной формы, в том числе с помощью 3D-печати. Такой подход открывает новые возможности для интеграции источников питания непосредственно в конструкцию устройств.

Прототип продемонстрировал стабильную работу: он выдержал 500 циклов зарядки-разрядки без существенной потери ёмкости и продолжал функционировать даже при растяжении вдвое. Важным преимуществом является использование экологичных и широко распространённых исходных материалов. Текущим ограничением разработки остаётся невысокое выходное напряжение (около 0,9 В). Команда уже работает над повышением этого показателя, рассматривая добавление в состав распространённых и безопасных металлов, таких как цинк или марганец.