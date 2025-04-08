Не в первый и не в последний раз.

Microsoft вынуждена в очередной раз вмешаться в процесс обновления Windows 11 24H2. Компания установила блокировку на установку апдейта для систем, использующих несовместимый драйвер sprotect.sys от SenseShield Technology. Установка апдейта на такие ПК приводит к серьёзным сбоям, включая появление «синих экранов смерти».

По информации Microsoft, проблемный драйвер sprotect.sys обеспечивает защиту данных путём шифрования и используется в специализированном программном обеспечении для безопасности, а также в корпоративных решениях. Компонент может автоматически попадать в систему при установке различных приложений, например, антивирусных программ. Несовместимость этого драйвера с обновлением Windows 11 24H2 вызывает у пользователей учащение критических ошибок. В тяжёлых случаях система может полностью перестать реагировать, требуя вмешательства с использованием встроенных средств восстановления или специальных утилит.

Проблема актуальна для драйвера sprotect.sys с версиями 1.0.2.372 и 1.0.3.48903. Системным администраторам следует проверить наличие этих версий на устройствах в своей сети. Microsoft уточняет, что не существует исчерпывающего списка приложений, которые могут устанавливать или обновлять данный драйвер.

Для предотвращения дальнейших сбоев на затронутых системах Microsoft ввела официальную блокировку обновления с идентификатором 56318982. Компьютеры с указанными версиями драйвера sprotect.sys временно не смогут получить Windows 11 24H2 через службу Windows Update.

Сейчас Microsoft совместно с разработчиком драйвера, SenseShield Technology, работает над поиском решения. Ожидается, что проблема совместимости будет устранена в ближайшее время, после чего блокировка будет снята, и пользователи снова смогут обновить свои системы. Стоит отметить, что для Microsoft это не первый случай применения подобных блокировок для проблемных обновлений.