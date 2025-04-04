Также AMD заметно нарастила свою долю среди проверенных программной систем.

Восьмиядерные процессоры впервые стали самыми популярными среди пользователей — об этом свидетельствуют данные проверок конфигураций, собранные утилитой CPU-Z за первый квартал 2025 года. Эта статистика учитывает только те результаты проверок, которые пользователи отправили разработчикам программы.

Чипы с восемью ядрами теперь установлены в 24,7% систем, прошедших проверку. Наибольшим спросом в этой категории пользуется AMD Ryzen 7 9800X3D. По всей видимости, именно его появление способствовало росту популярности восьмиядерных решений: за год их доля увеличилась на 32,6%.

Изменилось и соотношение сил между производителями центральных процессоров. AMD заметно усилила присутствие, нарастив долю на 16,6% за год до 43,7% среди проверенных систем. Доля Intel при этом сократилась на 10%, составив 56,3%, однако компания по-прежнему лидирует.

Схожая динамика наблюдается и на рынке видеокарт. NVIDIA за год потеряла 6,4%, её доля уменьшилась до 67,9%. AMD же существенно нарастила присутствие (на 16,6%), заняв 31,1% сегмента дискретных ускорителей, если верить данным CPU-Z. Доля Intel здесь пока всего 0,7%, но она выросла за год на внушительные 27% — скорее всего, благодаря видеокартам Arc.

Затронула статистика CPU-Z и мониторы. Теперь 27-дюймовые модели встречаются чаще 24-дюймовых — их популярность за год выросла на 7%. Немало и более крупных экранов: на 32-дюймовые дисплеи приходится 12,7% проверенных конфигураций, а мониторами с диагональю от 34 дюймов пользуются свыше 10% энтузиастов.

Важно понимать, что речь во всех случаях идёт о проверенных программой CPU-Z системах. Реальное положение дел может существенным образом отличаться.