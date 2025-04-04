Применение данных технологий останется на усмотрение разработчиков игр.

Nintendo официально сообщила о поддержке технологий NVIDIA DLSS и трассировки лучей своей будущей портативной консолью Switch 2. Ключевая задача DLSS в данном случае — обеспечить вывод изображения на телевизор в разрешении 4K при подключении устройства к док-станции, однако применение этой технологии останется на усмотрение разработчиков игр.

Информацию подтвердил старший директор Nintendo Такухиро Дота в ходе круглого стола с прессой. Он уточнил, что DLSS является инструментом для разработчиков, которые сами смогут решать, использовать ли апскейлинг для достижения 4K или стремиться к нативному разрешению. Господин Дота подчеркнул, что это даёт создателям игр больше гибкости. Вероятно, настройки DLSS будут представлены в виде профилей, выбираемых разработчиками, а не конечными пользователями.

Такухиро Дота также подтвердил поддержку архитектурой консоли трассировки лучей, что предоставит разработчикам дополнительные инструменты, возможно, в сочетании с DLSS. При этом Nintendo отказалась назвать конкретную модель однокристальной системы (SoC) NVIDIA, используемую в Switch 2. Представитель компании предположил, что сама NVIDIA может позже раскрыть некоторые детали.

Неофициально считается, что Switch 2 оснащена чипом Tegra T239 на базе архитектуры Ampere. Слухи о возможности вывода 4K-изображения с помощью DLSS циркулировали с 2021 года, и теперь Nintendo фактически их подтвердила.

Ранее демонстрация игры Metroid 4 показала наличие четырёх профилей производительности (в зависимости от режима работы консоли и выбора между качеством/скоростью), но об использовании DLSS в этой конкретной игре упомянуто не было.