Точные технические характеристики будущей видеокарты пока неизвестны.

Появились сообщения о возможной подготовке компанией AMD новой видеокарты на архитектуре RDNA4, которая может получить индекс Radeon RX 9070 GRE. Эти сведения возникли на фоне дефицита базовой модели RX 9070 в Китае, запасы которой, по всей видимости, AMD пополнять не намерена, ожидая скорого выхода её преемника.

Точные технические характеристики будущей видеокарты пока неизвестны. Предполагается оснащение её 192-битной шиной памяти и 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Подобные параметры сближают её по уровню производительности с RX 9070, однако у AMD уже есть модель с таким индексом, а для подтверждённой RX 9060 XT заявлена 128-битная шина.

Появление Radeon RX 9070 GRE позволило бы AMD заполнить нишу между сериями RX 9070 и 9060, а по объёму и шине памяти новинка могла бы соответствовать конкурирующей RTX 5070. Традиционно модели GRE (Great Radeon Edition) предназначались для Китая, компенсируя нехватку других карт — например, в поколении RDNA3 дефицит RX 7600 XT отчасти покрывался выпуском RX 6750 GRE. Возможно, выпуск RX 9070 GRE также нацелен на решение проблем с доступностью моделей серии RX 9060.

Информацию о подготовке Radeon RX 9070 GRE подтверждает издание ITHome, ссылаясь на собственные источники. Вероятно, эта модель изначально будет эксклюзивом для китайского рынка. Впрочем, нельзя исключать и глобального релиза, учитывая опыт вывода на мировой рынок видеокарты RX 7900 GRE.