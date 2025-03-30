Более тонкие ноутбуки с дисплеями OLED появятся только в 2026 году.

Apple готовится обновить 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro до конца текущего года, оснастив их новым поколением чипов M5. Как сообщает Bloomberg, ожидается также выход более производительных версий M5 Pro и M5 Max. Однако, по последним данным, обновление процессора станет практически единственным изменением в новых ноутбуках — их дизайн останется прежним.

Крупный редизайн линейки MacBook Pro, по информации Марка Гурмана из его рассылки «Power On», запланирован только на 2026 год. Ожидается, что тогда ноутбуки станут тоньше благодаря переходу на OLED-дисплеи вместо используемых сейчас mini-LED. Текущее же поколение M5 выйдет в существующем дизайне.

Сведения о самом чипе M5 пока противоречивы. По одним данным, его массовое производство началось ещё в феврале, по другим — стартует только во второй половине 2025 года. Есть также предположения, что версии M5 Pro и M5 Max могут использовать передовую технологию компоновки TSMC «SoIC-MH» с вертикальным размещением кристаллов для повышения производительности. Вероятно, базовый M5, как и его старшие версии, будет производиться по 3-нм техпроцессу TSMC третьего поколения, что должно обеспечить прирост производительности и энергоэффективности по сравнению с M4.

Учитывая достаточную мощность уже существующих MacBook Pro, обновление до M5, скорее всего, нацелено на пользователей, которые пропустили покупку устройств на базе M4.