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Продажи Galaxy S25 за первый месяц втрое превысили показатели S24, но затем снизились
За первый месяц было реализовано 4,56 млн устройств Galaxy S25.

Продажи Galaxy S25 за первый месяц после старта продаж в три раза превысили показатели Galaxy S24 за аналогичный период. Однако, согласно новому исследованию, после завершения этапа оформления предзаказов среднесуточные продажи новой линейки уступили прошлогодней.

Источник данных — отчёт Hana Securities, сведениями из которого поделился инсайдер @Jukanlosreve в X. Он пишет, что общие продажи смартфонов Samsung в феврале 2025 года составили 19,03 млн единиц – на 3% меньше, чем в январе, но на 15% больше, чем годом ранее. Несмотря на возможное снижение общих продаж год к году, стартовые отгрузки Galaxy S25 оказались весьма успешными.

За первый месяц было реализовано 4,56 млн устройств Galaxy S25. Лидером ожидаемо стал Galaxy S25 Ultra с 2,55 млн единиц. Базовая модель разошлась тиражом 1,17 млн, а на Galaxy S25 Plus пришлось 840 тыс. штук.

Для сравнения, стартовые отгрузки серии Galaxy S24 за аналогичный период достигли лишь 1,42 млн единиц. Впрочем, в исследовательской записке отмечается, что прямое сопоставление этих цифр затруднено из-за разницы в графиках запуска флагманов.

При анализе среднесуточных отгрузок после завершения стадии предзаказов выявилась другая тенденция. Здесь преимущество оказалось у Galaxy S24 с показателем 240 тыс. устройств в день против 180 тыс. у Galaxy S25.

Ранее сообщалось о планах Samsung выпустить 37 млн единиц Galaxy S25 в 2025 году, что на 2 млн больше фактических показателей Galaxy S24 за 2024 год. Представленные цифры дают лишь предварительную картину. Оценить реальный успех Galaxy S25 можно будет только по итогам всего года.

#смартфоны #samsung #galaxy s25
Источник: wccftech.com
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