За первый месяц было реализовано 4,56 млн устройств Galaxy S25.

Продажи Galaxy S25 за первый месяц после старта продаж в три раза превысили показатели Galaxy S24 за аналогичный период. Однако, согласно новому исследованию, после завершения этапа оформления предзаказов среднесуточные продажи новой линейки уступили прошлогодней.

Источник данных — отчёт Hana Securities, сведениями из которого поделился инсайдер @Jukanlosreve в X. Он пишет, что общие продажи смартфонов Samsung в феврале 2025 года составили 19,03 млн единиц – на 3% меньше, чем в январе, но на 15% больше, чем годом ранее. Несмотря на возможное снижение общих продаж год к году, стартовые отгрузки Galaxy S25 оказались весьма успешными.

За первый месяц было реализовано 4,56 млн устройств Galaxy S25. Лидером ожидаемо стал Galaxy S25 Ultra с 2,55 млн единиц. Базовая модель разошлась тиражом 1,17 млн, а на Galaxy S25 Plus пришлось 840 тыс. штук.

Для сравнения, стартовые отгрузки серии Galaxy S24 за аналогичный период достигли лишь 1,42 млн единиц. Впрочем, в исследовательской записке отмечается, что прямое сопоставление этих цифр затруднено из-за разницы в графиках запуска флагманов.

При анализе среднесуточных отгрузок после завершения стадии предзаказов выявилась другая тенденция. Здесь преимущество оказалось у Galaxy S24 с показателем 240 тыс. устройств в день против 180 тыс. у Galaxy S25.

Ранее сообщалось о планах Samsung выпустить 37 млн единиц Galaxy S25 в 2025 году, что на 2 млн больше фактических показателей Galaxy S24 за 2024 год. Представленные цифры дают лишь предварительную картину. Оценить реальный успех Galaxy S25 можно будет только по итогам всего года.