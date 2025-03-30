Звучит как очередная маркетинговая уловка, но всякое может случиться.

По данным Intel, нейропроцессорный блок (NPU) в будущих мобильных процессорах Core Ultra 200HX способен повысить производительность в играх и даже помочь геймерам одолевать сложных боссов с использованием искусственного интеллекта. Эту возможность компания представила на недавнем мероприятии в Китае, посвящённом возможностям мобильных чипов Arrow Lake-HX (выйдут под маркой Core Ultra 200HX). Особое внимание уделили повышению производительности и улучшении игрового процесса благодаря выделенному NPU.

Нейропроцессор содержит специализированные ядра (Neural Compute Engine) для эффективного выполнения ИИ-задач. Идея состоит в том, чтобы перенести нагрузку от ИИ-ассистента с графического процессора на NPU. На слайде презентации Intel указано, что при работе ИИ-помощника исключительно на ресурсах видеокарты частота кадров в Black Myth: Wukong составила около 94 FPS, поскольку ИИ потреблял значительную часть её мощности.

Однако, когда работала связка CPU+GPU+NPU, производительность выросла до 108 FPS, что означает прирост почти на 15%. Любопытно, что на том же слайде игра без активного ИИ-помощника демонстрировала 103 FPS – несколько ниже, чем при работе ИИ на NPU.

Предполагается, что ИИ-помощник сможет анализировать происходящее в игре и давать подсказки или даже помогать в сложных ситуациях. Например, при сражении с боссами с трудно предсказуемыми атаками. Хотя такая возможность будет доступна не везде, игра Black Myth: Wukong упоминается как пример, где можно использовать сторонние ИИ-инструменты для изучения механик или получения советов. Intel подчёркивает, что использование NPU для таких задач эффективнее.

Заявленная производительность NPU в Core Ultra 200HX составляет до 13 TOPS (триллионов операций в секунду). Это заметно ниже показателей конкурирующих решений: стандарту Copilot+ PC требуется более 40 TOPS, а новейшие чипы AMD, такие как Ryzen AI 9 HX 370 (архитектура Strix Point), обеспечивают около 50 TOPS.

Заявленные Intel преимущества требуют независимого тестирования после выхода устройств на рынок. Тем не менее, сама возможность использования ИИ для помощи в прохождении выглядит интригующе. Ноутбуки на базе Core Ultra 200HX ещё не поступили в продажу, хотя первые анонсы уже появляются – например, компания Razer представила модель с таким процессором и графикой RTX 5090.