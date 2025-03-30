Первый и единственный трейлер шестой Grand Theft Auto вышел в декабре 2023-го.

Генеральный директор Take-Two Штраус Зельник в недавнем интервью для Bloomberg Television прояснил подход компании к продвижению Grand Theft Auto VI. По его словам, основная маркетинговая активность начнётся ближе к моменту выхода игры.

Зельник подчеркнул, что ожидания от GTA VI достигли беспрецедентного уровня в индустрии развлечений. Компания намерена поддерживать ажиотаж, но при этом не допустить, чтобы долгое ожидание привело к разочарованию аудитории. Для этого маркетинговые материалы будут публиковаться относительно незадолго до релиза. Такой подход, по мнению главы Take-Two, позволяет найти равновесие «между созданием волнения и сохранением интриги», хотя идеального баланса достичь удаётся не всегда. Он также упомянул, что некоторые конкуренты раскрывают свои планы на годы вперёд, но Take-Two считает свою тактику более эффективной.

До сих пор игрокам показали только один трейлер GTA VI, вышедший в декабре 2023 года. Это отличается от кампании Red Dead Redemption 2, которая включала три трейлера, демонстрацию игрового процесса и предрелизный ролик, опубликованные в течение трёх лет. Если бы Rockstar следовала прежней схеме, это могло бы указывать на сдвиг релиза за пределы осени 2025 года. Однако новая стратегия этого не подразумевает.

Точную дату выхода игры с нетерпением ожидают не только игроки, но и конкуренты Take-Two. Аналитики сообщают, что другие издатели пытаются угадать сроки запуска GTA VI, чтобы спланировать собственные релизы и избежать прямой конкуренции с проектом Rockstar. Вероятно, не случайно текущее расписание на осень 2025 года выглядит довольно свободным — из крупных проектов на октябрь заявлена только Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, также на осень намечен выход Crimson Desert. Похоже, остальные участники рынка заняли выжидательную позицию.

Нынешняя стратегия Take-Two отчасти напоминает подход Bethesda с игрой Fallout 4, которую анонсировали и выпустили в пределах шести месяцев. Хотя анонс GTA VI состоялся значительно раньше, основные детали и новые трейлеры, судя по всему, появятся незадолго до выхода игры.