Вскоре новая функция мессенджера станет общедоступной.

Мессенджер WhatsApp начал распространять обновление, позволяющее пользователям iOS назначать его стандартным приложением для звонков и обмена сообщениями. Эта возможность стала доступной благодаря изменениям в операционной системе Apple, представленным ранее с выходом iOS 18.2, которая разрешила менять стандартные приложения для SMS и телефонных вызовов.

После активации новой функции выбор опции отправки сообщения контакту будет открывать чат в WhatsApp вместо iMessage. То же самое касается и звонков: нажатие на телефонный номер (например, на веб-странице или в списке контактов) будет инициировать звонок через WhatsApp, а не стандартный сотовый вызов.

Новая опция выбора приложения по умолчанию появилась сначала у некоторых бета-тестеров и содержится в обновлении WhatsApp версии 25.8.74. В ближайшие дни и недели она станет доступна большему числу пользователей. Найти настройку можно в параметрах iPhone: «Настройки» > «Приложения» > «Приложения по умолчанию», где нужно выбрать WhatsApp для категорий «Сообщения» и «Звонки».

Сама возможность изменять стандартные приложения для ключевых функций на iPhone не нова. Apple предоставила её пользователям с выпуском iOS 18.2 в конце прошлого года. Это изменение позволило использовать сторонние разработки вместо не только приложений для звонков и сообщений, но и других встроенных служб: почтового клиента, веб-браузера, менеджера паролей.