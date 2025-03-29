Вы знаете эту компанию по большой языковой модели Grok.

Илон Маск объявил о слиянии двух своих ключевых компаний: его ИИ-стартап xAI приобретает социальную платформу X. Сделка будет полностью оплачена акциями и основывается на оценке xAI в 80 млрд долларов, а X – в 33 млрд долларов, при этом последняя цифра учитывает долговую нагрузку платформы в размере 12 млрд долларов. Таким образом, валовая стоимость X до вычета долга оценивается в 45 млрд долларов.

Тут нужно отметить, что ИИ-стартап xAI действительно демонстрирует заметные успехи. Его большая языковая модель Grok показывает результаты, сопоставимые с передовыми разработками OpenAI. Компания располагает крупным вычислительным кластером, известным как суперкомпьютер Colossus, включающим около 200 тысяч графических процессоров NVIDIA H100. Примечательна скорость развертывания этой системы: Colossus был введен в эксплуатацию всего за 122 дня, что значительно быстрее обычных сроков для подобных проектов. Более того, обучение модели Grok началось уже через 19 дней после установки первой стойки с GPU H100.

Социальная сеть X (ранее Twitter), которую Маск сделал частной в 2022 году за 44 млрд долларов, прекратила нести убытки. Сообщается, что скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) компании в 2024 году достиг 1,2 млрд долларов. Платформа насчитывает около 600 миллионов пользователей. Однако, несмотря на эти показатели, X продолжает испытывать трудности, связанные прежде всего с нежеланием крупных рекламодателей активно размещать рекламу на площадке.

Комментируя сделку, Илон Маск отметил: «Эта комбинация откроет огромный потенциал за счёт объединения передовых возможностей и опыта xAI в области ИИ с масштабным охватом X».

Данное слияние рассматривается как важный шаг на пути к реализации давней цели Илона Маска по созданию универсального «суперприложения».