Текущий предел для настольных APU от AMD составляет 8 ядер и 16 потоков.

Появились неофициальные данные о возможном выпуске компанией AMD новой серии гибридных процессоров (APU) Ryzen 9000G для настольной платформы AM5. Предполагается, что эти чипы будут базироваться на архитектуре Zen 5 и станут адаптацией для стационарных ПК мобильных решений Strix Point. Официального подтверждения от AMD на данный момент нет.

Основой для ожидаемой серии Ryzen 9000G, по всей видимости, служат мобильные процессоры Strix Point, анонсированные во второй половине 2024 года. Анализ характеристик предыдущих поколений, таких как мобильные Phoenix Point и настольные Ryzen 8000G, позволяет сделать предположения о спецификациях грядущих новинок.

Ключевым усовершенствованием может стать увеличенное количество вычислительных ядер. Текущий предел для настольных APU AMD составляет 8 ядер и 16 потоков. Однако флагманские модели Ryzen 9000G, по аналогии с мобильным Ryzen AI 9 HX 370, потенциально могут получить 12 ядер Zen 5 и 24 потока исполнения. Это стало бы заметным шагом вперёд для интегрированных решений.

За графическую производительность будет отвечать встроенное видеоядро на архитектуре RDNA 3.5 – вероятно, Radeon 880M или более производительный Radeon 890M (16 вычислительных блоков, до 2,9 ГГц в мобильной версии). Можно ожидать, что тактовые частоты процессорных ядер и интегрированной графики в настольных вариантах будут скорректированы, возможно, с некоторым повышением для iGPU, например, до 3,0 ГГц.

Выпуск настольных APU через некоторое время после дебюта мобильных версий и основных десктопных CPU является стандартной практикой для AMD. Ранее компания уже представляла линейки Ryzen 2000G, 3000G, 5000G и 8000G. Согласно информации от инсайдера 9550pro, выход серии Ryzen 9000G для сокета AM5 может состояться в четвёртом квартале 2025 года. Скорее всего, AMD сохранит последовательную нумерацию, несмотря на пропуск индекса 7000G в предыдущем поколении APU.