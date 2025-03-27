В популярных тестах Cinebench 2024 и Geekbench 6 новый процессор обошёл Core Ultra 9 285H.

Издание HotHardware опубликовало первые результаты тестирования нового флагманского процессора AMD для игровых ноутбуков Ryzen 9 9955HX3D. Этот 16-ядерный чип с технологией 3D V-Cache был протестирован в составе системы MSI Raider A18 HX A9W. Следует отметить, что это лишь предварительные данные перед полноценным обзором.

Ключевым результатом стало лидерство Ryzen 9 9955HX3D в однопоточной производительности. В популярных тестах Cinebench 2024 и Geekbench 6 новый процессор превзошёл конкурентов, включая Core Ultra 9 285H (модели 200HX в сравнении не участвовали). В то же время, по многопоточной производительности Geekbench преимущество может остаться за APU Strix Halo. Игровые тесты пока отсутствуют, вероятно, из-за эмбарго NVIDIA на обзоры ноутбуков с RTX 50, но доступные синтетические данные уже дают представление о возможностях CPU.

Процессор 9955HX3D оснащён дополнительными 64 МБ кеш-памяти L3 и поддерживает максимальную частоту до 5,4 ГГц. По данным HotHardware, в реальных задачах при нагрузке на все ядра частота составляет около 4,4 ГГц, а при использовании двух ядер достигает 5,2 ГГц. Заявленные 5,4 ГГц, вероятно, относятся к пиковой одноядерной производительности.

Хотя полные спецификации тестовой системы не раскрываются, известно, что использовался ноутбук MSI Raider A18 HX. Ожидается, что эта модель будет оснащаться графикой RTX 5090 или RTX 5080. Система поддерживает суммарное энергопотребление CPU и GPU до 260 Вт, имеет экран 4K Mini-LED и память DDR5-5600.

Максимальный TGP видеокарты составляет 175 Вт. Стоимость такого ноутбука весьма высока, варьируясь от $3899 за конфигурацию с RTX 5080 до $4899 за версию с RTX 5090. Более подробные данные, включая игровую производительность, ожидаются в будущих публикациях.