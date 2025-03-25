За последний год акции компании выросли более чем на 40%.

Немецкая SAP достигла вершины европейского рынка, обойдя датскую Novo Nordisk. Секрет успеха — удачная стратегия развития облачных сервисов и активное внедрение искусственного интеллекта. Инвесторы оценили эти усилия: за последний год акции SAP выросли более чем на 40%.

Один из столпов успеха SAP — сильные позиции компании в США. Американский рынок принес SAP 2,9 млрд евро в четвертом квартале (31% общей выручки). Благодаря широкой географии бизнеса SAP менее уязвима к экономическим трудностям в Европе. Кроме того, рост SAP подталкивает вверх важные биржевые индексы, такие как Stoxx 600, выросший с конца 2022 года на 30%. Сами акции SAP за этот же период взлетели более чем на 150%.

Влияние SAP на фондовый рынок Германии также нельзя недооценивать. Компания теперь занимает большую долю в индексе DAX, чем весь немецкий автопром, включая таких гигантов, как Volkswagen и Mercedes-Benz. Deutsche Börse даже пришлось ввести неограниченную версию индекса, чтобы адекватно отразить вес SAP.

С момента основания в 1972 году (пять бывших сотрудников IBM создали компанию) SAP прошла долгий путь. От разработки ПО для управления бизнес-процессами компания эволюционировала до лидера в области облачных решений и ИИ. Переход на облачную подписку стал важной вехой в развитии SAP, обеспечив более стабильный и высокий доход.

Сейчас SAP активно внедряет ИИ во все свои продукты, опираясь на платформу SAP Business Technology Platform и постоянно расширяя набор ИИ-функций. Аналитики прогнозируют, что доходы SAP от облачных сервисов вырастут на 29% в этом году. Ожидается, что общая выручка достигнет 38,5 млрд евро (рост на 13%).