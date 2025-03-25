Google планирует полностью заменить Assistant на Gemini.

Компания Google начала развертывание стабильной версии Android Auto 14.0. Обновление, ранее доступное только в бета-версии, постепенно появится в Play Store для всех пользователей. Хотя видимых изменений в интерфейсе пока нет, анализ кода приложения указывает на скорую интеграцию Gemini.

Разработчики обнаружили в коде Android Auto 14.0 графические ресурсы и текстовые строки, связанные с Gemini и Gemini Live. Одно из сообщений информирует пользователя о том, что «Gemini теперь является вашим персональным ИИ-ассистентом в автомобиле». Это подтверждает планы Google полностью заменить Assistant на Gemini, что согласуется с ранее объявленным отказом от Google Assistant на смартфонах. Также найдены строки, относящиеся к опросам и сбору отзывов о работе Gemini.

Несмотря на явную подготовку к запуску Gemini, в текущей версии Android Auto 14.0 новый ассистент пока недоступен. Даже при ручной активации соответствующих функций Gemini не работает. Однако обнаруженные фрагменты кода свидетельствуют о завершающем этапе разработки и скором появлении Gemini в Android Auto.

Помимо подготовки к запуску Gemini, в Android Auto 14.0 добавлены файлы «hd_radio_logo», что, вероятно, связано с дальнейшей работой над управлением локальными медиа, замеченной еще в прошлом году. Кроме того, в предыдущей бета-версии появились новые элементы управления обогревом и переключатель, связанный с Google Maps.