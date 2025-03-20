Но свободно купить их не получится.

Lenovo представила видеокарты RTX 5090D и 5080, созданные специально для игровых ПК Legion 9000K с процессорами Intel Core Ultra 200K. Эти мощные решения, охлаждаемые массивным четырёхслотовым кулером с тремя вентиляторами, пока доступны только в составе топовых конфигураций новых систем. В будущем ожидаются и более доступные версии Legion 9000K с RTX 5070.

Отличительной чертой новинок, как и предыдущих моделей видеокарт Legion, является их эксклюзивность для ПК Lenovo. Приобрести их отдельно вряд ли получится. Дизайн кулера напоминает решения для RX Vega, c минималистичным кожухом и металлической задней панелью с RGB-подсветкой. Обе карты оснащены одним 16-контактным разъемом питания и, предположительно, не имеют заводского разгона.

Интересная деталь: графический процессор GB202 занимает больше места на плате, чем GB203. Стоимость Legion 9000K с RTX 5080 (Core Ultra 285K, 32 ГБ RAM) составляет около $3100, а с RTX 5090D (Core Ultra 285K, 64 ГБ RAM) — около $5820.