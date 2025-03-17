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apprenticebase
AirPods смогут переводить речь в реальном времени с обновлением iOS 19
Google представила аналогичную функцию в Pixel Buds ещё в 2017 году.

Apple готовится представить функцию живого перевода для своих AirPods — об этом сообщает Марк Гурман из Bloomberg. Эта функция станет частью крупного обновления программного обеспечения, ожидаемого в этом году вместе с iOS 19. Новая функция позволит переводить разговоры в реальном времени. Например, если один человек говорит по-испански, AirPods будут передавать перевод на английский язык прямо в уши слушателя. Его ответ, в свою очередь, будет переведён на тот же испанский и воспроизведённа другой стороне.

Важно отметить, что Apple догоняет конкурентов в этой области. Так, Google представила аналогичную функцию в Pixel Buds ещё в 2017 году и усовершенствовала её в Pixel Buds Pro в 2022-м, установив отраслевой стандарт для синхронного перевода в режиме реального времени.

Apple постоянно расширяет функциональность AirPods. В прошлом году, с выходом iOS 18, AirPods Pro второго поколения получили новые функции для здоровья слуха. Ожидается, что грядущее обновление ещё больше расширит возможности гарнитур. 

Пока неизвестно, будет ли функция живого перевода эксклюзивной для AirPods Pro последнего поколения или станет доступной и для более старых моделей. Более подробная информация ожидается на конференции WWDC 2025 в июне.

#apple #наушники #airpods
Источник: fonearena.com
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