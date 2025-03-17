Речь идёт о современной замене SMS и MMS.

GSMA представила RCS Universal Profile 3.0 — важное обновление для RCS (современной замены SMS и MMS). Главное нововведение — сквозное шифрование (E2EE) на базе протокола MLS. RCS стал первой крупной платформой, где такая защита переписки работает между разными мессенджерами, гарантируя конфиденциальность данных.

По словам технического директора GSMA Тома Ван Пельта, E2EE и аутентификация по SIM-карте значительно повышают безопасность и защищают от мошенничества. RCS 3.0 также улучшает бизнес-коммуникации: расширенный формат глубинных ссылок, новые аудиокодеки и упрощенное управление подписками.

Основные обновления:

Шифрование (v1.0): Описание того, как MLS защищает сообщения и контент RCS.

Подключение устройств (v11.0): Улучшенное подключение к сетям.

Уведомления (v13.0): Уведомления о проблемах с расшифровкой сообщений.

Чат-боты и др. (v15.0): Улучшенная настройка, поддержка E2EE, формат ссылок "rcs.me" для чат-ботов, возможность отписаться/подписаться, копирование в буфер обмена, информация о чат-ботах, обработка реакций и новые аудиокодеки.

RCS 3.0 получил новый интерфейс с E2EE, настройками конфиденциальности и улучшенной защитой от спама. Сохранены и кроссплатформенные функции: групповые чаты, обмен медиафайлами, уведомления о прочтении.