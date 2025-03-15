Но Microsoft пока официально не анонсировала эти изменения.

Приложение «Параметры» в Windows 11 продолжает развиваться, постепенно перенимая функции устаревшей Панели управления. В последней инсайдерской сборке Windows Server обнаружены новые настройки мыши, которые скоро появятся и в обычной Windows 11.

Пользователь @phantomofearth на X заметил, что в сборке 26376 появились дополнительные настройки мыши, ранее доступные только через Панель управления. Теперь настроить индикатор мыши, отображение следа указателя, тень курсора и даже изменить изображение указателя можно непосредственно в «Параметрах». Также добавлены иконки для существующих настроек, таких как скорость курсора и повышенная точность указателя.

Microsoft пока официально не анонсировала эти изменения. Вероятно, компания ещё доработает новые функции, прежде чем включить их в релизную версию Windows 11.

В то же время, Microsoft выпустила новую сборку Windows 11 23H2 в канале Release Preview с улучшениями проводника, новой экранной клавиатурой для геймпада, подписями в контекстном меню и другими изменениями.