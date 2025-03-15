Технические характеристики и дата релиза пока держатся в секрете.

Huawei, стремясь к технологической независимости от Intel и Microsoft, разрабатывает собственный ARM-процессор для компьютеров — X90. Информация об этом появилась благодаря инсайдеру @Jukanlosreve. Технические характеристики и дата релиза пока держатся в секрете.

Ранее сообщалось, что в основе процессора будут лежать ядра Kunpeng-920 с интеграцией DeepSeek. Первоначально релиз ожидался в прошлом году, затем был перенесён на первый квартал 2025-го.

Американские санкции вынуждают Huawei использовать 7-нм техпроцесс китайской компании SMIC. Это подтверждается тем, что Kirin 9020 в смартфонах Mate 70 также производится по 7-нм технологии SMIC. Китай активно инвестирует в разработку собственного EUV-оборудования, чтобы не зависеть от голландской ASML.

Вероятно, X90 будет уступать в производительности Apple M4 и Qualcomm Snapdragon X. Однако Huawei может компенсировать это своей операционной системой HarmonyOS NEXT, которая потребляет меньше ресурсов, чем Android.

Также Huawei, подобно Apple, планирует использовать унифицированную архитектуру памяти. Это повысит производительность, но не позволит пользователям самостоятельно обновлять оперативную память.