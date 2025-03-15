Поддержка RCS появилась в iOS 18 — она пришла на смену устаревшим SMS.

Apple повышает безопасность общения между iPhone и Android, внедряя сквозное шифрование в сообщения RCS. Это значит, что переписка пользователей разных платформ получит уровень защиты, сопоставимый с iMessage, фирменным мессенджером Apple. Обновление станет доступно для iOS, iPadOS, macOS и watchOS.

Поддержка RCS появилась в iOS 18 чтобы заменить устаревшие SMS и упростить обмен сообщениями между iPhone и Android. Но до сих пор RCS уступал iMessage в безопасности, так как не имел сквозного шифрования. Теперь, благодаря новому стандарту RCS от GSMA с протоколом Messaging Layer Security (MLS), эта проблема решена. Впервые сквозное шифрование станет доступно для кроссплатформенного обмена сообщениями.

Apple, активно участвовавшая в разработке нового стандарта, подчеркнула важность сквозного шифрования для конфиденциальности пользователей. Компания гордится своим вкладом в внедрение этой технологии в универсальный профиль RCS.

RCS в iOS 18.1 принёс пользователям индикаторы набора текста, уведомления о прочтении, реакции эмодзи, удобный обмен фото и видео. Единственным недостатком было отсутствие сквозного шифрования, делавшее переписку уязвимой. Теперь обмен сообщениями станет гораздо безопаснее.