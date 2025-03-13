Он придёт на смену прошлогоднему Edge 50 Fusion.

Motorola начала рекламную кампанию Edge Fusion на индийской платформе Flipkart. Предположительно, речь идёт о новом смартфоне Edge 60 Fusion, который придёт на смену прошлогоднему Edge 50 Fusion в линейке Edge 60.

Ожидается, что Motorola Edge 60 Fusion будет представлен не только в Индии, но и на мировом рынке в конце марта или начале апреля. Дополнительные подробности, включая технические характеристики устройства, станут известны в ближайшее время.

Новый аппарат получит изогнутый дисплей, отделку из экокожи и тройную основную камеру. Как следует из опубликованных изображений, в качестве основного будет использован 50-мегапиксельный сенсор Sony LYTIA с оптической стабилизацией и фокусным расстоянием 24 мм. Также упоминается объектив с фокусным расстоянием 12 мм, который, вероятно, будет использоваться для сверхширокоугольной камеры Edge 60 Fusion. Третий сенсор дополняет систему камер. Утверждается, что ради снижения стоимости производитель отказался от использования металлической рамки.

Инсайдер @evleaks опубликовал рекламные изображения телефона, демонстрирующие его в трёх цветовых решениях: сером, розовом и синем. Эти данные перекликаются с ранее появившимися рендерами.